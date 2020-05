HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck auf "Hold" mit einem Kursziel von vorerst 0,95 Euro belassen. Eine länger andauernde Wirtschaftskrise infolge von Corona könnte bei dem Druckmaschinenbauer zu ersten Problemen führen, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte kündigte an, eine Schätzungen und das Kursziel nach der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen 2019/20 im Juni zu überarbeiten./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007314007

