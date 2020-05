NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys von 150 auf 130 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon passte sein Bewertungsmodell für den Antikörperspezialisten in einer am Freitag vorliegenden Studie an den Deal mit dem US-Konzern Incyte zu Tafasitamab an./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2020 / 22:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2020 / 00:15 / BST



DE0006632003

