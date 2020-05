Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag im Plus gezeigt und ihre Kursgewinne weiter ausgebaut. Bis 12.10 Uhr legte der österreichische Leitindex ATX 0,95 Prozent auf 2.119,54 Zähler zu. Nach einem schwächeren Start in einem überwiegend negativen europäischen Umfeld drehte der ATX ins Plus und konnte sich dort im weiteren Verlauf klar behaupten.Insgesamt blieb das Geschäft bisher unaufregend ...

