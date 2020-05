Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX rutschte am Freitag erst mal unter die Marke von 11.000 Punkten. Wonach sieht es nun charttechnisch aus? Marktkenner Chris Zwermann, Zwermann Financial, blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die Charts von DAX, EUR/CHF und EUR/USD. Wie sich jüngste Aussagen aus China auf den Markt in Hongkong ausgewirkt haben, wie die Erholung beim Nasdaq 100 gerade aussieht und wie der Schwedische Markt aufgestellt ist, mehr dazu im vollständigen Interview.