Die ersten fünf Monate im laufenden Börsenjahr zerfallen in die Zeit vor und während der Corona-Pandemie. An der Kursperformance lassen sich leicht die Gewinner und Verlierer der Krise identifizieren, und Tencent, der neben der Alibaba Group größte Tech-Konzern in der Volksrepublik, zählt ganz eindeutig zu den Gewinnern, auch wenn sich kein Unternehmen öffentlich dazu hinreißen lassen würde, sich als Profiteur zu bezeichnen. Doch genau das tut Tencent mit seinen wie auf eine Pandemie mit Quarantäne, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...