"Die Gespräche laufen auf Hochtouren", sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien. Genauere Angaben machte er nicht. "Es geht um viele Details, aber es ist noch zu früh, um zu sagen wie das Paket insgesamt aussehen wird." Kurzarbeit soll in der AUA aus heutiger Sicht voraussichtlich noch bis zum 1. Quartal 2022 laufen. Das Corona-Kurzarbeitsmodell ist derzeit ...

