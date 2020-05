Boeing gehört zu den größten Krisenverlierern. Im Zuge des eingebrochenen Flugverkehrs ist der Bedarf an Flugzeugen massiv eingebrochen. In der Folge haben in den vergangenen Wochen Flug- und Leasinggesellschaften Bestellungen storniert, teilweise gesamte Langstrecken-Maschinen ausgemustert. Jetzt meldet sich ein Analyst der RBC zu Wort.Das Analysehaus RBC hat Boeing mit "Outperform" und einem Kursziel von 164 Dollar in die Bewertung aufgenommen. Analyst Michael Eisen hält vor allem die Sparte "Verteidigung" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...