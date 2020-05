Gute Nachrichten für Altech Advanced Materials: der unabhängige Gutachter Cicero bestätigt die Umweltverträglichkeit des HPA-Projekts von Altech Chemicals. Damit wird Altech Advanced Materials auch für nachhaltige Investoren attraktiv.

"Grüne" Investments immer beliebter

"Grüne" Investments gewinnen immer mehr Fans. Der Bereich der nachhaltigen Gedlanlage ist in den vergangenen Jahren aus der Nische herausgewachsen und gilt als einer der wachstumsstärksten Sektoren am Kapitalmarkt. Immer mehr Menschen wollen "grün" anlegen, was immer mehr Fonds hervorgebracht hat. Das Investmentvolumen in diesem Markt wird inzwischen auf rund 250 Mrd. US-Dollar jährlich geschätzt. Diese Fonds und Privatanleger sind nun auch ganz offiziell eine Zielgruppe für Altech Advanced Materials. Die Beteiligungsgesellschaft, die sich mit bis zu 49 Prozent an Altech Chemicals HPA-Fabrik in Malaysia beteiligen will, veröffentlichte heute die Analyse des Zentrum für internationale Klima-und Umweltforschung, kurz Cicero genannt. Demnach besticht Altechs Projekt zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) durch Umweltverträglichkeit. Das gilt sowohl für die technischen Prozessgrundlagen als auch für die Governance-Aspekte der Unternehmensführung. Gemäß Cicero ist eine Investition in das HPA-Projekt von Altech eine ökologisch sinnvolle und nachhaltige Geldanlage.

Gute Governance und Umweltverträglichkeit

Mitte März 2020 hatte Altech Chemicals die Studie bei Cicero in Auftrag gegeben. Konkret ging es um eine Gesamtbewertung und Überprüfung der technischen Projektumsetzung, des Designs, der Dokumentation ...

