Cartier Resources hat neue Bohrergebnisse von der Chimo-Mine veröffentlicht. Wieder traf man auf hohe Goldgrade im Gestein, die bis zu 21 Gramm je Tonne aufweisen. Die Resultate erhöhen das Potenzial zur Vergrößerung des Vorkommens. Die Aktie hat viel Luft nach oben.

Explorer-Aktien gewinnen mehr Aufmerksamkeit

Zuletzt konnte viele Explorer-Aktien jene der Goldproduzenten outperformen. Viele Marktbeobachter werten dies als einen Trend. Die Investoren blicken wieder mehr auf die zweite Reihe. Und das sind jene Unternehmen, die nun potenzielle Übernahmekandidaten sind. Dazu zählt auch Cartier Resources (0,19 CAD | 0,11 Euro; CA1467721082), dass die historische Chimo-Mine in Quebec entwickelt. Sie liegt mitten in einer alten Bergbauregion und könnte laut CEO Philippe Cloutier zügig (1 bis 2 Jahre) und mit einem geringen Kapitaleinsatz wieder in Produktion gebracht werden, da ein Teil der Infrastruktur wie Stollen noch vorhanden ist. Bisher verfügt das Unternehmen für Chimo über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...