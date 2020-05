Varengold Bank AG erhält KfW Akkreditierung als HausbankDGAP-News: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges Varengold Bank AG erhält KfW Akkreditierung als Hausbank22.05.2020 / 14:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hamburg, 22. Mai 2020 - Die in ihrer geschäftsstrategischen Ausrichtung auf Partnerschaften mit Online-Kreditplattformen spezialisierte Varengold Bank AG ist von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für die Sonderprogramme 2020 (KfW-Corona-Hilfe) akkreditiert worden.DisclaimerDiese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Varengold Bank AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.Kontakt: Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Corporate Development)22.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Varengold Bank AG Große Elbstraße 14 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 668649-0 Fax: +49 (0)40 / 668649-49 E-Mail: investorrelations@varengold.de Internet: www.varengold.de ISIN: DE0005479307 WKN: 547930 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 1053429Ende der Mitteilung DGAP News-Service1053429 22.05.2020