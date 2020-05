San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - NodeWeaver und NetFoundry arbeiten mit Supermicro an Angebot einer Plattform für Einzelhändler zur Beschleunigung der digitalen TransformationSuper Micro Computer, Inc. (SMCI), ein führendes Unternehmen in den Bereichen Enterprise Computing, Speicher, Netzwerklösungen und Green-Computing-Technologie kündigte eine fortschrittliche und personalisierbare, integrierte Plattform, in deren Fokus Einzelhandelsgeschäfte und Handelsketten stehen. Die neue Plattform von Supermicro setzt außerdem auf eine Kombination bewährter Hardware-/Software-Konfigurationen zur Unterstützung der Nachfrage nach der Verarbeitung der Datenmengen, die aus dem zunehmenden Einsatz von IoT und anderen verbundenen Computergeräten entstehen.Supermicros Intelligent Retail Edge verfügt über eine integrierte, software-definierte Betriebsplattform, die den Einsatz, die Verwaltung, die Instrumentation und die Netzwerkverbindungen der Edge-Infrastruktur und von Anwendungen deutlich vereinfacht. Die Plattform wir auf der IoT und der innovativen Hardware von Supermicro betrieben, die von kleinen innovativen Geräten bis hin zu innovativen Serverschränken in voller Größe die GPU, FPGA und andere Technologien unterstützen."Supermicros Intelligent-Retail-Edge-Lösung bietet Einzelhändlern die Plattform, die sie benötigen, um ihre Kunden auf effiziente Weise mit innovativen Technologien und Dienstleistungen zu versorgen", sagte Raju Penumatcha, Senior Vice President und Chief Product Officer von Supermicro. "Diese Lösung, die auf Supermicros flexible Built Building-Block-Solutions®-Architektur aufbaut und führende Software unserer Partner unterstützt, ist dafür optimiert, dabei zu helfen, einige der Herausforderungen anzugehen, denen sich die Einzelhandelsbranche heutzutage ausgesetzt sieht."Supermicros Intelligent Retail Edge steht in drei verschiedenen, zertifizierten Cluster-Konfigurationen zur Verfügung, für die die in der Branche bewährte SuperServer-Plattform eingesetzt wird, die für Geschäfte mit einer bestimmten Größe und die Auslastungs-Anforderungen von Anwendungen optimiert ist.- Die Cluster-Plattform der Einstiegsklasse basiert auf dem E100, einem kleinen, leistungsstarken und lüfterlosen IoT/Edge-Gateway-Server für kleinere Geschäfte mit wenig Platz und Leistung wie kleine Lebensmittelgeschäfte oder Restaurants, mit einer grundlegenden Auslastung, wie Point-of-Sale (POS), Videoüberwachung und Warenwirtschaftssystem.- Ein Mainstream-Cluster, das einen vielseitigen Hochleistungs-IoT-/Edge-Server, basierend auf dem E300 benötigt, verfügt über eine kleine Aufstellfläche und überragende Akustik und eignet sich für kleine bis mittelgroße, die mehrere Anwendungen gleichzeitig betreiben.- Die High-end-Cluster-Konfiguration, die den 1019/5019, einen Hochleistungs-Serverschrank mit geringer Tiefe mit großen Speicher- und Netzwerkmöglichkeiten, verwendet und der Beschleunigungs- und GPU-Technologie unterstützt, die für KI/ML-Anwendungen für mittelgroße bis große Geschäfte benötigt werden, eignet sich z. B. für Lebensmittelmärkte und mittelständische Einzelhandelsunternehmen. Supermicros Integrated-Retail-Edge-Plattform, die zusammen mit NodeWeaver und NetFoundry entwickelt wurde, eignet sich für kleine bis hin zu großen Clustern für Einzelhandelsanwendungen."Die Einzelhandelstechnologie befindet sich am Beginn einer neuen Ära, die die Kundenerfahrung zu revolutionieren, die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken verspricht", sagte Carlo Daffara, CEO und Mitbegründet von NodeWeaver, einem Anbieter von universeller Fabric-Software. "Da die Verteilung von Rechenleistungen für Einzelhandelsbetriebe immer wichtiger wird, müssen diese Plattformen auf Massenskala eingesetzt, verwaltet, gewartet und gesichert werden. Supermicros Retail Edge bietet die grundlegende Betriebsplattform für diese verteilte Rechnerebene und NodeWeaver ist stolz darauf, Teil dieser Lösung zu sein."Die Bereitstellung von zuverlässigen und sicheren Netzwerken kann in einem dezentralen Umfeld eine Herausforderung darstellen und das Sichern der Kunden- und der Point-of-Sale-(POS)-Daten ist in Einzelhandelsumfeldern von entscheidender Bedeutung. Supermicros Retail Edge Plattform bietet eine einfache, leicht einzuführende Network-as-a-Service-(NaaS)-Konnektivität, die von NetFoundry unterstützt wird, um eine außergewöhnliche Leistung, Zero-Trust-Sicherheit, Agilität und Einfachheit zu bieten."Einzelhändler setzen auf Innovationen, um das Kundenerlebnis zu verbessern", sagte Galeal Zino, Gründer und CEO von NetFoundry. "Die SuperMicro-Retail-Edge Lösung bietet Einzelhandelsanwendungen der nächsten Generation eine software-definierte Betriebsplattform und die leistungsstarke Rechenleistung, die für ihre Innovation benötigt werden. Zur sicheren Verbindung dieser Einzelhandelsschnittstellen mit dem Core, der Cloud und mit Partnern, ohne die Notwendigkeit der Verwaltung zusätzlicher Netzwerkserver setzen der Einzelhändler oder der Anbieter der Lösung Zero Trust NaaS ein, das von NetFoundry unterstützt und durch diese Zusammenarbeit zwischen Supermicro und NetFoundry in die Lösung integriert wird.NodeWeavers adaptives Hypervisor bietet seine sichere und partitionierte Ausführung sämtlicher Anwendungen ohne den traditionellen Aufwand der Virtualisierung. Erste Leistungsbenchmarks zeigen, dass die Plattform in der Lage ist, Anwendungen annähernd mit der Leistung einer Bare-Metal-Execution auszuführen, wobei gleichzeitig die Fähigkeit der Bereitstellung hoher Verfügbarkeit und cloud-ähnliche Flexibilität erhalten bleiben.Für weitere Informationen über Supermicros neue Retail-Edge-Plattform, klicken Sie hier.Folgen Sie Supermicro auf LinkedIn, Twitter und Facebook um die neuesten Nachrichten und Bekanntmachungen zu erhalten.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (Nasdaq: SMCI), das führende Innovationsunternehmen für Servertechnologie mit hoher Leistung und Effizienz, ist ein erstklassiger Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud-Computing, Unternehmens-IT, Haoop/Big Data, HPC und eingebettete Systeme auf der ganzen Welt. Mit seiner Initiative "We Keep IT Green®" setzt sich Supermicro für den Umweltschutz ein und bietet seinen Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen die aktuell auf dem Markt verfügbar sind.Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade, und We Keep IT Green sind Marken oder und/oder eingetragene Warenzeichen der Super Micro Computer, Inc.Sämtliche sonstigen Marken, Handelsnamen oder Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.SMCI-FFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1171744/Supermicro_Intelligent_Retail_Edge_Infographic.jpgPressekontakt:Pressekontakt: Greg KaufmanSuper Micro Computer, Inc.PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/4603769