Die weltweiten Anstrengungen bei der Entwicklung eines Corona-Impstoffs laufen auf Hochtouren. Welcher Bedeutung dieser Forschung beigemessen wird, zeigen auch die jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump. Er spricht von der größten Anstrengung seit dem Zweiten Weltkrieg. "Es hat in der Geschichte noch nie so ein Impfstoffprojekt gegeben wie dieses", sagte Trump am Freitag in Washington. "Seit dem Zweiten Weltkrieg hat niemand mehr so etwas gesehen, wie wir es jetzt in unserem Land tun. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...