=== M O N T A G, 25. Mai 2020 *** 08:00 DE/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Mai 10:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze, PK zu sozial- ökologischen Impulsen für die Konjunkturpolitik, Berlin 10:00 DE/Bundestag, Finanzausschuss, öffentliche Sitzung zum Corona-Steuerhilfegesetz, Berlin *** 11:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Schadenersatzansprüchen gegen Volkswagen, Karlsruhe 11:00 DE/Schaltbau Holding AG, Online-HV 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Wirtschaftsausschuss, öffentliche Sitzung zum Kohleausstiegsgesetz, Berlin *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Mai 15:30 DE/Bundestag, Europaausschuss, öffentliche Sitzung zum EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - DE/Bundesregierung, Tagung des Corona-Kabinetts, Berlin - DE/Galeria Karstadt Kaufhof (GKK), Sachwalter Kebekus und Generalbevollmächtigter Geiwitz informieren Verdi- Tarifkommission GKK über das weitere Vorgehen - Börsenfeiertag in den USA und Großbritannien D I E N S T A G, 26. Mai 2020 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 21. Kalenderwoche, Frankfurt *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juni *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen April 08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Jahresergebnis, Hamamatsu *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Mai 09:00 DE/OHB SE, Online-HV 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil in Sachen "Versorgungsausgleich bei Ehescheidungen", Karlsruhe 10:00 DE/FDP und IW Köln, Vorschlag zu Sonderwirtschaftsregionen zur Flankierung des Strukturwandels in Kohlerevieren, Berlin 10:00 DE/Fraport AG, Online-HV 10:00 DE/Nordex SE, Online-HV 10:00 DE/Dr. Hönle AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO *** 13:00 EU/Institute of International Finance (IIF), virtuelle Europa-Konferenz (bis 27.5.), u.a. mit EU-Kommissar Gentiloni, EZB-Chefvolkswirt Lane (14:45) und Finanzstaatssekretär Kukies (16:30) 14:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Online-HV 14:20 US/Deutsche Bank AG, Rede (virtuell) von CEO Sewing bei der Deutsche Bank Global Financial Services Conference *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April *** 15:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Telefonkonferenz zum Finanzstabilitätsbericht *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai *** 16:00 US/Neubauverkäufe April *** - DE/Siemens AG, Veröffentlichung des Abspaltungsberichts für Siemens Energy AG - DE/Verdi, Beratungen der Bundestarifkommission zu Galeria Karstadt Kaufhof - US/Wiederaufnahme des Parketthandels an der Wall Street M I T T W O C H, 27. Mai 2020 *** 06:45 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 06:55 DE/Encavis AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Berlin 08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 2Q, Düsseldorf 08:00 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q, Beelen 08:20 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Konjunkturbericht 1Q 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1Q, Hannover 10:00 DE/Vossloh AG, Online-HV 10:00 DE/Hugo Boss AG, Online-HV 10:00 DE/Freenet AG, Online-HV 10:30 DE/Aareal Bank AG, Online-HV 10:30 DE/Otto Group, BI-PK (per Videokonferenz) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Europaparlament zur Vorstellung des Programms für deutschen EU-Vorsitz *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer und BKA-Präsident Münch, Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik, Berlin *** 13:00 EU/Institute of International Finance (IIF), virtuelle Europa-Konferenz (seit 26.5.), u.a. mit EZB-Bankenaufsichtschef Enria und Eba-Chef Campa (14:15) 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 EU/Kommissionspräsidentin von der Leyen, Eröffnungsrede bei ao EP-Plenarsitzung zum Corona-Wiederaufbauprogramm und zum langfristigen EU-Haushalt, Brüssel 14:00 DE/Morphosys AG, Online-HV 14:00 DE/Bechtle AG, Online-HV 15:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Videokonferenz mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten, Berlin *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Landgericht Hamburg, mündliche Verhandlung im Rechtsstreit Eon/Vattenfall um Reststrommengen im Kernkraftwerk Krümmel D O N N E R S T A G, 28. Mai 2020 06:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 2Q, Ehningen *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1Q, München 07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 1Q, Grünwald 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Essen *** 07:55 DE/Rocket Internet SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Berlin *** 08:00 CH/Handelsbilanz April *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Mai 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil im Verfahren gegen Facebook wegen Verstößen gegen Datenschutzrecht, Karlsruhe *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Mai (vorläufig) *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Mai *** 10:00 DE/Merck KGaA, Online-HV 10:00 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Online-HV 10:00 DE/BayernLB, Presse-Call zum Thema: "Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie" *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Mai *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai *** 12:00 DE/Eon SE, Online-HV *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) 14:00 DE/Dürr AG, Online-HV *** 14:30 US/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco *** - DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Mai F R E I T A G, 29. Mai 2020 *** 01:50 JP/Industrieproduktion April 07:15 DE/Gesco AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Wuppertal *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April 08:00 DE/Destatis, vierteljährlicher Tarifindex 1Q 08:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network, Ergebnis 1H, Zwingenberg *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April 08:45 FR/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 09:00 AT/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) 09:00 DE/New Work SE, Online-HV *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April 10:00 IT/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Mai (Vorabschätzung) *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) 11:00 DE/Teamviewer AG, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (2. Umfrage) - EU/Ratingüberprüfungen für Bulgarien (S&P), Irland (S&P), Liechtenstein (S&P), Belgien (Moody's), Schweiz (Moody's) S A M S T A G, 30. Mai 2020 - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung S O N N T A G, 31. Mai 2020 *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Mai ===

