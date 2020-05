Vonovia ist in den letzten Jahren durch Übernahmen stark gewachsen. Jüngst machten Gerüchte die Runde, dass der größte Wohnungskonzern Deutschlands die Nummer 2, Deutsche Wohnen, kaufen will. Indes scheint die Nummer 3, LEG Immobilien, auf diesem Gebiet tätig werden zu wollen. Das Manager-Magazin berichtet, dass der Konzern den Konkurrenten TAG Immobilien übernehmen will.Per Ad-hoc-Mitteilung bestätigt LEG Immobilien am Nachmittag, dass der Vorstand Gespräche mit der TAG Immobilien AG über einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...