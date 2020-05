Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones ging am Donnerstag mit einem Verlust von 0,4 Prozent aus dem Handel. Die Kurstreiber der vergangenen Tage haben einen Dämpfer erhalten. Dies waren die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen Covid-19 und die schnelle Erholung der Wirtschaft. Bei den Einzelthemen geht es heute um Amazon, Facebook, Alibaba, JD.com, Nvidia und Sea Limited. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.