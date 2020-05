Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hanau (pts014/22.05.2020/14:55) - Das Corona-Virus hat Deutschland noch immer fest im Griff. Auch wenn die vorgenommenen Lockerungen Hoffnung machen - bis das Leben wieder komplett normal verlaufen kann, wird wohl oder übel noch etwas Zeit vergehen. Um die langersehnte Rückkehr zur Normalität zu beschleunigen und auch dauerhaft zu gewährleisten, sind Forscher weltweit gerade fieberhaft auf der Suche nach einem Impfstoff - und dabei für jede Art von Hilfe und Unterstützung dankbar. Der Hanauer Webhoster DM Solutions https://www.dmsolutions.de ist deshalb seit heute offizieller Partner der Kampagne # HackingCorona. Gespendet wird hierbei nicht etwa Geld, sondern die ungenutzte Rechenleistung der Computer im Büro und Webhosting Server. Die gesammelte Rechenleistung aller beteiligten Server und Computer soll Forschern dabei helfen, die Proteinstruktur des Corona-Virus zu entschlüsseln. Das Unternehmen unterstützt somit direkt die Suche nach einem neuen Impfstoff. "Corona geht uns alle etwas an. Auch wenn man selbst nicht unmittelbar zur Risikogruppe zählt, so ist die Wahrscheinlichkeit doch groß, dass man mindestens einen Risikopatienten in seinem Umfeld hat. Das können Freunde oder Familienmitglieder sein, Nachbarn oder auch Arbeitskollegen. Deshalb möchten wir einen Beitrag zur Bekämpfung des Virus leisten. Und am besten geht das eben, indem man die Forschung unterstützt", so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer vom DM Solutions https://www.dmsolutions.de . Doch auch in seinem lokalen Umfeld zeigt das Hanauer Webhosting-Unternehmen in Zeiten von Corona Solidarität. Während der bundesweiten Schulschließungen stellte der Webhoster Bildungseinrichtungen in den Landkreisen Offenbach und Hanau die Lernmanagementsysteme Moodle und Ilias kostenlos zur Verfügung und ermöglichte somit für viele Schüler und Lehrer einen sicheren und reibungslosen Unterricht in den eigenen vier Wänden. Zusammenhalt ist wichtig - ganz besonders in Zeiten der Krise und Ungewissheit. (Ende) Aussender: DM Solutions e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 502 30 10 E-Mail: presse@dmsolutions.de Website: www.dmsolutions.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200522014

