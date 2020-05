22.05.2020 - TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504) und LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110) wollen wohl noch größer werden - zwei weitere die über einen möglichen Zusammenschluss verhandeln. Derzeit richtig Schwung in der Immobilienbranche, Zusammenschlüsse gab es einige in letzter Zeit: ADO+Adler+Consus oder Godewind zu Covivo Office oder Vonovia die wieder mit Deutsche Wohnen liebäugeln oder oder oder. Jetzt also LEG und TAG, warum nicht, Zusammenschlüsse im Immobilienbereich bieten meißt größere Einsparpotentiale und stärken die Verhandlungsposition gegenüber Banken, Verkäufern. Big is beautiful ...

Den vollständigen Artikel lesen ...