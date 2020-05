Der positive Newsflow rund um den Smartphone-Giganten Apple nimmt kein Ende. DER AKTIONÄR hat bereits mehrfach über die Erholung von Apples Lieferketten und des chinesischen Absatzmarktes berichtet. Nun wird diese Erholung auch in konkreten Zahlen sichtbar.Laut dem in Shanghai ansässigen Marktforschungsunternehmen CINNO Research hat Apple im April 3,9 Millionen iPhones in China verkauft. Dies ist eine Steigerung von 160 Prozent gegenüber März, als 1,5 Millionen Smartphones verkauft wurden. Diese ...

