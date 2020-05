Börse Dax gewinnt Kampf um wichtige Marke Beunruhigende Nachrichten haben den DAX am Freitag ordenlich durchgechüttelt. Doch nun sieht es plötzlich anders aus. weiterlesen -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen Wirtschaft Jetzt gibt es Geld vom Staat. Bonus für mehr Kaufkraft geplant Finanzminister Olaf Scholz will die Kaufkraft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...