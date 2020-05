Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick Dewayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise eine SAP wieder. Die Aktie, leidet aktuell unter dem Umbau im Vorstand. Bei den Verkäufen steht die Lufthansa im Fokus. Und hier die Frage, ob die Staatsbeteiligung an der Lufthansa und den Airbus-Maschinen vielleicht doch noch scheitert.