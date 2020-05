Die Krisengewinner der Corona-Pandemie sind am Freitag im leicht schwächelnden Gesamtmarkt wieder gefragt. Neben HelloFresh legt auch die Aktie von Delivery Hero in einem nachrichtenarmen Handel zu. Die Relative Stärke hat einen guten Grund: Der Re-Start der Restaurantbranche ließ sehr zu wünschen übrig.Gastgewerbe und Tourismus gehören zu den Branchen, die die Pandemie am schwersten trifft. Seit Mitte Mai werden die Einschränkungen zwar nach und nach wieder gelockert. Bundesweit gelten aber weiterhin ...

