FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine Fusion mit dem Wettbewerber LEG hat die Aktien von TAG Immobilien am Freitagnachmittag auf das höchste Niveau seit Anfang März gehievt. Zuletzt zogen die Papiere des Immobilienkonzerns TAG um gut 7 Prozent auf 22,18 Euro an und waren damit der Spitzenreiter im festen MDax der mittelgroßen Werte. Die Anteilscheine von LEG legten um rund 1 Prozent zu.



Wie der LEG-Vorstand bestätigte, wollen sich die beiden Firmen zusammentun. TAG-Aktionäre sollen ihrer Papiere in LEG-Aktien tauschen.



Analysten sind aber skeptisch und sehen nur wenig Synergiepotenzial. "Die Portfolios beider Konzerne überschneiden sich nicht wesentlich", schrieb etwa der Experte Thomas Rothaeusler vom Analysehaus Jefferies. Er schätze LEG für seine Nischenexpertise. Diese aber könnte durch den Deal verwässert werden. LEG ist vor allem in Nordrhein-Westfalen aktiv, TAG Immobilien vor allem im Osten und Südosten Deutschlands./la/he

