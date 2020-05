Der amerikanische Energiekonzern NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, NYSE: NEE) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,40 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 15. Juni 2020 (Record date ist der 2. Juni 2020). Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet der Energiekonzern 5,60 US-Dollar je Aktie aus. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 230,78 US-Dollar (Stand: 22. ...

