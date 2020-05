Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta018/22.05.2020/17:00) - -



Der Finanzvorstand (CFO) der Addiko Bank AG, Herr Johannes Proksch, hat dem Aufsichtsrat seine Entscheidung mitgeteilt, von seiner Funktion als Vorstandsmitglied zurücktreten zu wollen. Die Entscheidung wurde aufgrund unterschiedlicher Ansichten getroffen. Details werden in den nächsten Tagen offiziell finalisiert.



Herr Johannes Proksch hat in den letzten zehn Jahren als CFO und Chief Transformation Officer (CTO) die erfolgreiche Restrukturierung der Addiko Bank und die letztjährige Notierung an der Wiener Börse geleitet. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Proksch für sein langjähriges Engagement und seine erfolgreichen Bemühungen, Addiko zu einem fokussierten Konsumenten- und SME-Kreditgeber in der CSEE-Region zu transformieren.



Aussender: Addiko Bank AG Adresse: Wipplingerstraße 34 / 4.OG, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Addiko Investor Relations Team Tel.: +43 (0) 50232 2070 E-Mail: investor.relations@addiko.com Website: www.addiko.com



ISIN(s): AT000ADDIKO0 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



