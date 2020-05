Seit dem Beginn der Corona-Pandemie scheint die Zahl der (E-)Biker sprunghaft gestiegen zu sein, denn plötzlich bilden sich - zumindest in meiner Stadt - zur Rushhour Staus an Fahrradampeln. Zum einen, weil Menschen in den meisten Industrieländern mehr freie Zeit als vor Corona haben, zum anderen, weil viele angesichts der Covid-19-Risiken ihr Leben endlich gesünder gestalten...

Den vollständigen Artikel lesen ...