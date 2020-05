ARMONK/NEW YORK (IT-Times) - Der IT- und Softwarekonzern International Business Machines (IBM) Corp. will die Kosten weiter senken und hat hierzu zahlreiche Mitarbeiter entlassen. Die International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) hat eine nicht näher spezifizierte Anzahl von Arbeitsplätzen in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...