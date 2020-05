FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion hat eine zusätzliche Kreditlinie erhalten. Die Liquiditätslinie belaufe sich auf bis zu eine Milliarde Euro, teilte Kion am Freitag in Frankfurt mit. Man wolle so Finanzkraft und Flexibilität in der Corona-Krise erhalten.



Der Kredit sei mit der Kernbankengruppe von Kion unter wesentlicher Beteiligung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) abgeschlossen worden. Von der Darlehenslinie, die das Unternehmen bei Bedarf ziehen kann, entfallen demnach 800 Millionen Euro auf die staatliche Förderbank und 200 Millionen Euro auf die Kernbanken von Kion. Das Unternehmen rechnet im laufenden Jahr bei den wichtigsten Steuerungskennzahlen deutliche Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr.



Die Aktie von Kion grenzte nach der Ankündigung vorherige Verluste ein./jsl/he

