FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 25. Mai: TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Exasol AG, Erstnotiz im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse 10:00 DEU: KfW Telefon-Pk zur Entwicklungszusammenarbeit 2019 und Ausblick auf das laufende Jahr 11:00 DEU: Schaltbau Holding, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: BGH verkündet Urteil im Fall der ersten Klage eines vom VW-Abgasskandal betroffenen Diesel-Käufers TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: BIP Q1/20 (detailliert) 08:00 DEU: Destatis: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), März 2020 08:00 DEU: Destatis: Zur Aktionswoche Schuldnerberatung (25.05.20 bis 29.05.20): Schuldnerberatungsatlas (Überschuldungsstatistik), Jahr 2019 09:00 ESP: Erzeugerpreise 04/20 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 05/20 15:00 BEL: Geschäftsklima 05/20 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Online-Pk Luftverkehrswirtschaft (BDL) und Reiseverband (DRV) zum Thema: "Sicher reisen in der Pandemie". Es geht unter anderem um die Lage der Branche und sicheres Reisen in der Corona-Pandemie. 10:00 DEU: Presse-Webkonferenz Berenberg Bank zu Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft und die Kapitalmärkte 10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Erneuerbare Energie zu Grundzügen für ein nachhaltiges Corona-Konjunkturprogramm 11:00 DEU: 23. Potsdamer Begegnungen zu "Deutschland-Russland-EU: Die Pandemie und ihre Auswirkungen für die Außen- und Sicherheitspolitik" + Grußworte von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und Außenminister der Russischen Föderation, Sergej Lawrow + Rede vom Vorstandsvorsitzenden des Deutsch-Russischen Forums, Matthias Platzeck 11:00 DEU: Telefon-Pk mit Bahn-Vorstand Berthold Huber zur Erhöhung des Angebots im Regional- und Fernverkehr DEU: Weitere politische Diskussion in der Corona-Pandemie + 1000 Pk Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zu "Sozial-ökologische Impulse für die Konjunkturpolitik" + 1130 Kinderreport 2020 mit Schwerpunktthema Draußenspielen, u.a. mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes (Bundespressekonferenz) + 1300 Bundespressekonferenz (Corona-Kabinett) DEU: Ende des Einreiseverbots für Touristen - Hotels in Mecklenburg-Vorpommern dürfen wieder Gäste aus anderen Bundesländern aufnehmen CHN: Fortsetzung der diesjährigen Tagung des chinesischen Volkskongresses, Peking FRA: OECD-Ministertreffen HINWEIS USA / GBR: Feiertag, Börsen geschlossen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi