Coty Inc. (NYSE:COTY) hat heute die Markteinführung von Kylie Skin at Douglas bekannt gegeben und macht damit eine der am schnellsten wachsenden und engagiertesten Schönheitsmarken in den sozialen Netzwerken für Kunden in Europa verfügbar.

Kylie Jenner ist eine der weltweit populärsten Persönlichkeiten mit über 250 Millionen Followern über ihre privaten und kommerziellen Social-Media-Kanäle und eine der einflussreichsten Stimmen unter Konsumenten von Kosmetikprodukten weltweit. Kylie Skin wurde im Mai 2019 auf den Markt gebracht und stieg schnell zu einer der meistverkauften Hautpflegemarken in den USA auf. An ihrem ersten Jahrestag wird die Marke über die Douglas Group, eines der führenden Multichannel-Premium-Einzelhandelsunternehmen der Kosmetikbranche, an über 2.000 Adressen in 25 Ländern im Vollvertrieb ausgeliefert.

"Der erste Geburtstag von Kylie Skin ist ein perfekter Anlass, die Marke in Europa unter dem Dach von Douglas einzuführen", so Kylie Jenner. "Die Entwicklung meiner Hautpflegeserie war eine faszinierende Erfahrung für mich vom Design der Verpackung bis hin zur Entwicklung und Perfektionierung der Formeln, die heute Teil meiner täglichen Hautpflegeroutine sind. Viele meiner Fans haben mich darum gebeten, meine Hautpflege auf den europäischen Markt zu bringen, und ich bin sehr glücklich darüber, dass meine Lieblingsprodukte jetzt auch einen Platz in ihrem täglichen Leben haben können."

"Wir haben damit begonnen, ein solides Fundament zur Unterstützung unserer strategischen Partnerschaft mit Kylie Jenner aufzubauen. Die Einführung von Kylie Skin in Europa ist der nächste Schritt bei der weiteren Integration der Marke und dem Ausbau der Kosmetiklinie von Kylie Jenner zu einer überragenden Weltmarke", berichtet Simona Cattaneo, Präsidentin, Luxury Brands, Coty.

Douglas wird sechs Produkte aus der Kylie Skin-Produktlinie anbieten, darunter Foaming Face Wash, Walnut Face Scrub, Face Moisturizer, Eye Cream, Vanilla Milk Toner und Vitamin C Serum. Alle Produkte wurden ohne Tierversuche entwickelt und sind vegan, glutenfrei, paraben- und sulfatfrei sowie für alle Hauttypen geeignet.

Über Coty Inc.

Coty ist eines der weltweit größten Kosmetikunternehmen mit einem renommierten Markenportfolio in den Bereichen Parfüm, Farbkosmetik, Haarfärbemittel und -styling sowie Haut- und Körperpflege. Es ist globaler Marktführer bei Parfüms, eine starke Nummer zwei bei professionellen Haarfärbemittel und -styling und die Nummer drei bei Farbkosmetik. Die Produkte von Coty werden weltweit in über 150 Ländern verkauft. Coty und seine Marken engagieren sich für eine Reihe von sozialen Anliegen und unternehmen Anstrengungen zur Reduzierung der Folgen für die Umwelt. Nähere Informationen über Coty Inc. sind erhältlich unter www.coty.com.

Über Kylie Jenner

Kylie Jenner gehört zu den Persönlichkeiten mit den meisten Followern in den sozialen Netzwerken und erreicht insgesamt mehr als 250 Millionen Nutzer mit steigender Tendenz. Als jüngste Self-Made-Milliardärin aller Zeiten auf dem Cover der Forbes-Ausgabe "Self-Made Billionaire", erschienen im August 2018, ist Kylie erfolgreiche Unternehmerin, Beautyidol, Modedesignerin, Autorin, Fernsehpersönlichkeit und Stilikone. Im November 2015 lancierte Kylie ihre Kosmetikmarke Kylie Cosmetics, die von ihrer Leidenschaft für Makeup und Unternehmertum inspiriert ist. Das Debütprodukt, das Kylie Lip Kit, war ein bahnbrechender Erfolg, und ihre eCommerce-Website KylieCosmetics.com zählt heute zu den erfolgreichsten Onlineshops der Welt. Kylie hat ihre Kollektion über Lippenprodukte hinaus um Eyeliner, Lidschatten, Rouge, Highlighter, Abdeckstifte, Pinsel und Makeuptaschen erweitert und kreiert Sets in limitierter Auflage die im Laufe des Jahres auf den Markt gebracht werden. Schon kurze Zeit nach der Einführung von Kylie Cosmetics plante Kylie den Start der Marke Kylie Skin, da Kosmetik und Hautpflege Hand in Hand gehen. Im Mai 2019 ging Kylie Skin mit sechs Produkten online, die ohne Tierversuche entwickelt wurden und vegan, glutenfrei, paraben- und sulfatfrei sowie für alle Hauttypen geeignet sind. Die Markteinführung war ein bahnbrechender Erfolg. Inzwischen hat die Marke eine Partnerschaft mit dem Kosmetik-Einzelhandelsriesen Ulta Beauty in den USA geschlossen. Seit der Einführung hat Kylie die Kollektion um Körper- und Lippenpflegeprodukte erweitert und arbeitet kontinuierlich an neuen Produkteinführungen. Zu den gemeinnützigen Initiativen von Kylie zählen die Unterstützung von Smile Train und Teen Cancer America.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200522005390/de/

