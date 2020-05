NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag wegen Konjunktursorgen überwiegend zugelegt. An den Finanzmärkten blickten die Anleger kurz vor dem Wochenende besorgt auf die wirtschaftliche Entwicklung in China. Die Führung in Peking hatte zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses nicht wie üblich ein Wachstumsziel vorgegeben und auf die hohe Unsicherheit wegen der Corona-Krise hingewiesen.



Außerdem wurden am Markt nach Einschätzung von Beobachtern neue Spannungen zwischen den USA und China befürchtet, nachdem US-Präsident Donald Trump Peking zuletzt abermals heftig wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie kritisiert hatte. Die USA drohen darüber hinaus mit einer scharfen Antwort, falls China Hongkongs Sonderstatus antasten sollte. Dies sorgte für eine allgemein stärkere Nachfrage nach als sicher empfundenen Anlagen wie US-Anleihen.



Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,168 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 1/32 Punkt auf 100 6/32 Punkte zu. Ihre Rendite betrug 0,332 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 5/32 Punkte auf 99 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,124 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 12/32 Punkte auf 97 1/32 Punkte nach oben. Ihre Rendite betrug 1,370 Prozent./la/he

