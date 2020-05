In den letzten 40 Jahren hat China alle Möglichkeiten für die Einführung seiner Finanzreform geprüft und sein Finanzsystem auf ein offenes, integratives und zukunftsorientiertes Modell ausgerichtet. Die jetzt auf YouTube verfügbare Serie The Story of New Finance in China erzählt von dieser Entwicklungsphase und vermittelt die wertvollen Erfahrungen und Lehren, die China mit anderen Volkswirtschaften gesammelt hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200522005414/de/

Chinas erfolgreiche Neuerfindung seines Finanzsystems begann mit der Aktienrechtsreform seiner vier großen staatlichen Geschäftsbanken, die den vollständig im Staatsbesitz befindlichen Bankensektor des Landes in einen wirklich diversifizierten Markt überführt hat. Inzwischen haben diese vier Banken bereits erfolgreich den Sprung auf die nationalen und internationalen Kapitalmärkte gewagt. Die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) und die China Construction Bank (CCB) haben ihre Geschäftstätigkeit auch auf die Überseemärkte ausgedehnt.

Der Finanzsektor eines jeden Landes dient als Motor für dessen wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. Diese Videoreihe zeigt, wie China Initiativen geplant und umgesetzt hat, die sein eigenes Wachstum vorangetrieben haben und gleichzeitig anderen Volkswirtschaften zugute gekommen sind. Darüber hinaus vermittelt sie der breiten Öffentlichkeit und führenden Vertretern von Regierungen, Unternehmen und Organisationen einen Einblick in den chinesischen Finanzsektor.

Jedes Video zeigt einen Finanzexperten mit einzigartigen Einblicken zu einem der folgenden Themen:

Reform und Entwicklung der chinesischen Finanzindustrie

YANG Zaiping, Deputy Secretary-General der China Society for Finance and Banking, präsentiert die Entwicklung der chinesischen Finanzindustrie und den Weg in die Zukunft.

Aktienrechtsreform bei den staatlichen Geschäftsbanken

WU Weijun, Senior Banking Audit Partner bei Deloitte, erörtert die Bedeutung der Aktienrechtsreform bei den vier großen staatlichen Geschäftsbanken.

Öffnung des chinesischen Finanzmarktes

Mark WANG, Deputy Chairman, Präsident und (designierter) CEO der HSBC Bank (China) Company Limited, erörtert die Politik der Öffnung der Finanzindustrie, die Entwicklung ausländischer Banken in China und die positive Rolle, die sie dabei gespielt haben.

Grünes Finanzwesen

MA Jun, Direktor des Zentrums für Finanzen und Entwicklung am Tsinghua National Institute of Financial Research, erläutert die Bedeutung des grünen Finanzwesens für die Lebensqualität in China.

Fintech und Finanzinnovation

ZHAO Weixing, ehemaliger Präsident und CEO der XWBank, präsentiert Chinas Fintech-Innovationen, die damit verbundenen technischen Entwicklungen und Anwendungen sowie Zukunftspläne.

Inklusives Finanzwesen in China

ZHAO Xijun, Professor an der School of Finance der Renmin-Universität, veranschaulicht das Wachstum des inklusiven Finanzwesens in China.

Klicken Sie zum Betrachten der Video-Serie The Story of New Finance in China auf diesen YouTube-Link

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200522005414/de/

Contacts:

Linguitronics Co., Ltd.

Chuang Ling

TEL.:+86-21-6139-8088

info_cn@linguitronics.com