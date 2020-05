Eines der weltweit als vermeintlicher massiver Profiteur der Corona-Pandemie am stärksten beachteten und beurteilten Technologieunternehmen ist momentan ohne Frage der weltführende Schweizer Hersteller von Computer-Equipment aller Art, LOGITECH S.A. (CH0025751329).Daher hat sich unser Erstinvestment in die Aktie seit Start unseres Themendepots ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN per Schlusskurs 30.04. (Aktienperformance: + 16,1 %), wie auch die zusätzliche Aufnahme in unser Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV per Eröffnungskurs 11.05. (Aktienperformance: + 8,9 %) in Erwartung einer sehr guten Quartalszahlen-Vorlage am 12.05. auch bereits sehr gut ausgezahlt.

Den vollständigen Artikel lesen ...