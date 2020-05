Activision Blizzard (ATVI) - der Gaming-Konzern profitiert von den Corona-Ausgangsbeschränkungen! >>> PULLBACK SETUP <<<

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US00507V1098Activision Blizzard ist ein US- Computer- und Videospiele-Konzern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- und Strategiespiele. Das Portfolio von Activision Blizzard umfasst Bestseller im Videospielbereich wie Call of Duty, Skylanders, World of Warcraft, StarCraft und Diablo. Die Aktie wurde in der Corona-Krise stark nachgefragt und konnte den Weg nach oben fortsetzen.Activision Blizzard ist eine Stay@Home Story. Um in der Lockdown-Phase Unterhaltung zu bekommen, spielten über 400 Millionen Menschen die Spiele von Activision. Um rund 1,25 Mrd. USD wurden In-App Käufe getätigt. Die Aktie konnte rasche den EMA-50 und den EMA-20 zurückerobern. Nach den veröffentlichten Quartalszahlen eröffnete das Papier mit einem GAP-UP. Diese starke Bewegung wird nun über die Zeitachse auskorrigiert. Einen Rücksetzer zum EMA-20 können wir als attraktive Einstiegschance nutzen, wenn die Aktie hier wieder nach oben drehen würde. Da es auch möglich ist, dass Activision das GAP schließt, geht der Stopp unter diesen Bereich.Für den Long-Einstieg ist der Pullback in den Bereich des EMA-20 abzuwarten. Intraday ist auf entsprechende Umkehr-Signale zu achten. Nach dem Pullback würde der Stopp im Bereich des GAP`s bei 69.50 USD gesetzt werden.Meine Meinung zu Activision Blizzard ist bullisch