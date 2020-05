Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Alle versuchen, einen besseren Smartphone Gimbal herzustellen. Heute ist dies für die meisten Unternehmen mit einem leichtgewichtigen Stabilisator verbunden. Das gilt auch für den iSteady X (https://www.hohem.com/products/hohem-isteady-x-smartphone-gimbal-stabilizer) von Hohem.Hohem hat für seinen iSteady X (https://www.hohem.com/products/hohem-isteady-x-smartphone-gimbal-stabilizer) ein sehr attraktives Feature eingeführt: Durch Beibehaltung der Pro-Stabilisierung des 3-Achsen-Stabilisators konnte das Gewicht auf nur 259 Gramm stark reduziert und die Nutzlast auf bis zu 280g erhöht werden.Features:- Hohe Stabilität- Hervorragende Handlingeigenschaften- iSteady 3-Achsen-Stabilisator Kein Verwackeln mehrDer Stabilisator von Hohem verfügt über ein völlig neues Faltdesign und einen Verriegelungsmechanismus, wodurch Videos besser stabilisiert werden können und dabei weniger Platz beansprucht wird. Generell können Videos mit starken Bewegungen und verwackelten Szenen den Inhalt zerstören, insbesondere bei Smartphone-Nutzern. Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Benutzer für einen fortschrittlichen mobilen Gimbal, um Verwackeln zu verhindern und Videos in besserer Qualität zu erhalten. Bei Szenen, die schnelle Bewegungen erfordern, gibt es keine Garantie dafür, dass man mit einem einfachen Handstick oder mit bloßen Händen ruhige Aufnahmen erzielt. Daher ist es am besten, einen High-End-Gimbal wie iSteady X zu verwenden und die Art und Weise, wie Videos gedreht werden, komplett zu ändern.Hervorragende HandlingeigenschaftenWas die Flexibilität betrifft, so verbessert Hohem mit der Einführung von iSteady X (https://www.hohem.com/products/hohem-isteady-x-smartphone-gimbal-stabilizer) seine Smartphone-Kardantechnologie weiter. Durch die starke Gewichtsreduzierung des Stabilisators verfügt der iSteady X (https://www.hohem.com/products/hohem-isteady-x-smartphone-gimbal-stabilizer) weiterhin über hervorragende Handlingeigenschaften mit 3-Achsen. Das bedeutet, dass der Benutzer dank des Schwenkmotors mit drehbarem 3-Achsen-Stabilisator Videos durch Kippen, Schwenken und Neigen aufnehmen kann. Vor allem aber bietet iSteady X den Anwendern auch die Flexibilität eines tragbaren Gimbal für den Einsatz etwa beim Klettern und Reiten. Darüber hinaus funktioniert der Smart iSteady X sowohl mit IOS- oder Android-Systemen.iSteady 3-Achsen-StabilisatorDer 3-Achsen-Stabilisator: Kippen, Schwenken und Neigen. Der 3-Achsen-Stabilisator im Gimbal hilft, die Kamera in eine stabile Position zu bringen. Damit können Anwender problemlos ruhige stabile Aufnahmen machen.Obwohl es verschiedene Gimbals auf dem Markt gibt, hat Hohem nicht nur seine Technologie auf den neuesten Stand gebracht, sondern auch das Benutzererlebnis verbessert: Es wurde zu einem leicht zu bedienenden Gerät. Für diejenigen, die gerne Videos aufnehmen, ist iSteady X eine ausgezeichnete Wahl.Offizielle Website von HOHEM: https://www.hohem.com/Video - https://www.youtube.com/watch?v=p6A9nCWfXI0Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1171973/HOHEM_Logo.jpgPressekontakt:Lorelei Xue+86-755-8657-3216 x8006lorelei.xue@hohem.comOriginal-Content von: Hohem, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144596/4604049