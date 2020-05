Der DAX in grün - Neuer Index für Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit ist en Vogue. Spätestens seit Blackrock-Chef Larry Fink Mitte Januar 2020 den Klimaschutz in den Fokus der Investmentzunft gerückt hat, müssen alle Marktteilnehmer sich mit der Thematik ernsthaft auseinandersetzen. Die Deutsche Börse hat auf ihre Art und Weise reagiert und einen neuen Index ins Leben gerufen, den DAX 50 ESG Index.

Fink sprach in seinem Brief davon, dass er von einer fundamentalen Umgestaltung der Finanzwelt ausgeht. Eine solche Veränderung setzt eben auch eine Veränderung in der Index-Landschaft voraus. Der DAX 50 ESG Index berücksichtigt Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, kurz ESG (aus dem Englischen für Environmental, Social, Governance) und bildet die Top-50-Firmen basierend auf ESG-Performance, Börsenwert und -umsatz ab. Bei den Initiatoren Deutsche Börse und Qontigo gibt man sich selbstsicher, dass der neue Index der Standard für ESG-Investments in Deutschland wird.

