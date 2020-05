In der Kalenderwoche 21 rücken zwei neue Anleihen am KMU-Anleihemarkt in den Mittelpunkt. So plant die publity AG ihre im März 2020 geplante Anleihe 2020/25 nun doch schon im Juni zu begeben und nicht wie angekündigt bis zum Herbst zu warten. Zudem wird das Emissionsvolumen auf bis zu 100 Mio. Euro aufgestockt und wird nicht wie ursprünglich anvisiert bei bis zu 50 Mio. Euro liegen. Der Zinskupon soll 5,50% p.a. betragen. Die Emission soll laut publity einerseits der Refinanzierung der Wandelanleihe 2015/20 und andererseits der Stärkung der Liquiditätslage der Unternehmensgruppe dienen. Neben dem öffentlichen Angebot wird es auch eine Privatplatzierung bei ausgewählten Anlegern sowie ein Umtauschangebot an Inhaber der publity-Wandelanleihe 2015/20 geben.

Des Weiteren gibt es aktuell eine neue Anleihe aus dem Healthcare-Bereich - das Medizintechnik-Unternehmen Pentracor GmbH begibt per Privatplatzierung seine erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A289XB9) mit Wandlungsoption sowie einem Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro. Der Zinskupon liegt bei 8,50 % p.a.Die Zeichnungsfrist für das Private Placement mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro hat bereits begonnen. Die Anleihe soll ab dem 29. Mai 2020 in einer Stückelung von 1.000 Euro im Open Market der Börse Frankfurt notieren. Die Pentracor GmbH bietet mit dem Medizinprodukt PentraSorb(R) CRP eine neue therapeutische, extrakorporale Behandlungsmethode an, wodurch innere Gewebeschäden bei Patienten nach akuten Ereignissen wie etwa einem ...

