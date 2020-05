Die Woche im Erholungsmodus - nicht nur Wirecard erholte sich von den Freitagsattacken, auch andere Werte sahen kurstechnsich Licht oder überzeugten mit guten Nachrichten. Die Indizes notierten wieder mit gut 30% höheren Kursen als im Corona-Tief. Krise vorbei? Aber unerledigt der USA-China-Konflikt, Ölpreisentwicklung, wirtschaftliche Verwerfungen aufgrund Coronas... Am Wochenende sahen wir keinen Grund für die hohen Kursverluste am Freitagnachmittag bei Wirecard - Al Alam schließt und deshalb 72,00 EUR? Und wir schauten uns die Perspektiven an von VARTA - Superquartal mit anschließender Kursexplosion ...

