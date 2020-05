Essen (ots) - Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Die vielen Milliardensummen, die derzeit von Bund, Ländern und auch EU auf den Markt geworfen werden, können einen leicht schwindelig machen. Oder Angst und Bange.Wenn NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nun jeder Familie pro Kind 600 Euro überweisen will, dann folgt das dem Prinzip Gießkanne. Die Zahnarztfamilie erhält die 600 Euro genauso wie die alleinerziehende Mutter. Bei Letzterer ist das Geld genau richtig angelegt. Normal- und Gutverdiener sind auf diese Form der Staatshilfe aber wirklich nicht angewiesen.Laschets Idee, mit dem vielen Geld die Menschen wieder in die Läden und Einkaufszentren zu bewegen, dürfte kaum verfangen.Noch ist der berechtigte Respekt vor Corona groß. Zum Shoppen hat aktuell kaum jemand Lust. Daher dürften die 600 Euro die Internet-Bestellungen nur noch weiter in die Höhe treiben. Amazon und Co. lachen. Der örtliche Handel weint.Anstatt Familien wahllos mit Geld zu beglücken, sollten lieber jene Kinder gezielt gefördert werden, die nicht mitkommen oder benachteiligt sind. Denn Bildung zahlt sich auf lange Sicht immer aus. Schließlich muss das ausgegebene Geld auch irgendwann zurückfließen.Wenig Gedanken macht man sich derweil über die Finanzierung all der neuen Ausgaben. Dass besonders Reiche hier stärker beteiligt werden müssen, ist sozial absolut gerechtfertigt. Nicht zuletzt sind die Reichen oft an Unternehmen beteiligt, die jetzt vom Staat so großzügig gerettet werden.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58972/4604101