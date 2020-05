Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) am Abend des 20.05. stellten wir fest "unwesentlich weniger Shorts (120.000 Aktien in 3 Tagen bis Mittwoch Abends) UND jetzt Donnerstag und Freitag: 1.110.000 weniger Aktien short, dass ist schon eine Hausnummer! Hinzu kommt, dass in dieser Handelswoche sich die Wirecard-Aktie von den Attacken letzte Woche Freitag (bis 72,00 EUR runter) erholt hat. Keine Kursfeuerwerk, aber begleitet von einer starken Woche am Deutschen Aktienmarkt, hat Wirecard sich eine gute Kursbasis erarbeitet für potentiell weitere Kursaufschläge. Neben den FT-Vorwürfen, den Kommunkations- ...

