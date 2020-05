Der Philadelphia Gold/Silver Index konnte in den letzten Handelstagen weitere Akzente auf der Oberseite setzen. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 18.05. hieß es unter anderem "[…]Der Index bekam durch die bereits zuletzt anziehenden Gold- und Silberpreise Rückenwind und nutzte die Gelegenheit, um am Freitag (15.05.) über die 124,3 Punkte (letztes Verlaufshoch) hinweg auszubrechen. So ...

