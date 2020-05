Wendet sich nun aus charttechnischer Sicht das Blatt? Die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray ist an eine eminent wichtige Widerstandszone herangerückt. Gelingt es ihr jetzt, signifikant nachzusetzen und den Deckel zu heben, könnte das der Aktie kurzfristig Beine machen. Der letzte Vorstoß in Richtung 10,0 US-Dollar datiert von Ende April. Nachdem dieser ergebnislos wieder in sich zusammenfiel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...