von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Deutliche Rückgänge verbuchte die Deutsche Post DHL im ersten Quartal im Frachtgeschäft, in der Lieferkettenlogistik und bei der Werbepost. In der Paketsparte DHL Express, wo die Post einen Großteil des Konzerngewinns einfährt, legte der Umsatz indes um 4,5 Prozent zu. ...

