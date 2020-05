… und damit erneut eine Frau. Nach dem überraschenden Abgang der bisherigen Aufsichtsratschefin Heather Sonn am Montagmorgen, hat Steinhoff am Freitag die Nachfolgerin vorgestellt. Es handelt sich um eine alte Bekannte. Unterdessen kämpft der von einem Bilanzskandal schwer erschütterte SDax-Konzern weiter ums Überleben.Moira Moses übernimmt den Posten der Chefkontrolleurin. Sie beteiligt sich bereits seit April 2018 an den Aufräumarbeiten bei Steinhoff. Zuvor war sie unter anderem für die Public ...

