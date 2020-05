GoldDer Goldpreis bewegte sich vor allem im Vergleich zu den anderen drei Edelmetallen Silber, Platin und Palladium in dieser Woche nur wenig. Die mag am wieder risikobereiteren Sentiment gelegen haben, denn die großen Aktienindizes legten überwiegend zu.Anders als in der Vorwoche gab zudem der US-Dollar gegen den Euro im Wochenvergleich wieder nach und verlor per saldo 0,75 %. Der Euro zeigte auch gegen den Schweizer Franken eine Gegenreaktion nach der langen Schwächephase und gewann im Berichtszeitraum 0,66 % auf 1,05796 Franken je Euro.Im Wochenvergleich gab der Goldpreis im Ergebnis leicht um 0,38 % nach. Die CoT-Daten vom 19.05.2020 zeigen eine wieder zunehmende Shortposition der Commercials von 4 % auf 290.174 Kontrakte. Die Zahl der offenen Kontrakte nahm ebenfalls wieder zu, und zwar um 6 % auf 528.205 Kontrakte.

