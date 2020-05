Mazda hat in seinem Werk im japanischen Ujina die Produktion des rein elektrischen MX-30 gestartet. Der Stromer rollt in der zweiten Jahreshälfte 2020 in die Schauräume der deutschen Mazda-Händler und startet zu Preisen ab 33.490 Euro exklusive des Umweltbonus von derzeit 6.570 Euro. Im März hat Mazda in Deutschland bekanntlich den Vorverkauf für sein erstes Serienfahrzeug mit Batterie-elektrischem ...

