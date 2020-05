Der DAX ist kaum verändert mit plus 0,07 Prozent auf 11.073,87 Punkte aus dem Handel gegangen. Auf Wochensicht legte er damit um fast sechs Prozent zu. Der MDAX beendete den Freitag mit einem Aufschlag von 0,75 Prozent auf 24.590,01 Zähler. Der US-Leitindex präsentierte sich am Freitag ebenso wie der deutsche Leitindex kaum verändert. Der Dow Jones schloss am Ende 0,04 Prozent tiefer bei 24.465,16 Punkten. Auf Wochensicht aber steht ein Plus von 3,29 Prozent zu Buche.Die Aktie von Lufthansa war ...

