Der polnische Bushersteller Solaris und die rumänische Stadt Craiova haben einen Vertrag über die Lieferung von 16 Elektrobussen des Typs Urbino 18 electric unterzeichnet. Die Gelenkfahrzeuge sollen in der ersten Jahreshälfte 2021 in Craiova eintreffen. Neben den 16 Bussen in 18-Meter-Ausführung wird Solaris im Rahmen des Vertrags auch Ladegeräte liefern - 16 Stück für die Nachtladung sowie vier Pantograf-Schnellladesysteme ...

