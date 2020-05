Trotz einer Small Cap-Aktienmarktkapitalisierung von erst 570 Mio. Euro erregt seit Mitte 2019 nun offenbar auch international ein deutscher technologischer Nischenspezialist immer größere Aufmerksamkeit und konnte auf Jahressicht einen Aktienkursanstieg um nicht weniger als 190 % hinlegen.Die Rede ist von der Aktie des zunehmend zu Weltruf gelangenden Spezialisten in der Herstellung von Präzisionslaseranlagen für verschiedenartigste Industrie- und Technologieanwendungen LPKF LASER & ELECTRONICS AG (ISIN: DE0006450000).Bedingt durch die unverkennbar immer stärkere internationale Akzeptanz seines Know How's in allen nur denkbaren Einsatzverfahren von Präzisionslasern und die hierdurch gegebenen exzellenten Ertragsperspektiven stand es für uns bei Neuauflegung unseres Themendepots ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN ab dem 04.05.2020 daher völlig außer Frage, dass LPKF mit diesem Geschäftsprofil einen der prädestiniertesten Kandidaten für eine Erstaufnahme der Aktie in dieses Depot darstellte.

Den vollständigen Artikel lesen ...