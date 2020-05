Deufol SE: Richtfest im neuen Deufol-Logistikpark in Debrecen / UngarnDGAP-News: Deufol SE / Schlagwort(e): Expansion/Immobilien Deufol SE: Richtfest im neuen Deufol-Logistikpark in Debrecen / Ungarn (News mit Zusatzmaterial)24.05.2020 / 11:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRESSEMITTEILUNGRichtfest im neuen Deufol-Logistikpark in Debrecen / UngarnDeufol hat im letzten Frühjahr die Geschäftstätigkeit in Debrecen (Ungarn) aufgenommen und baut derzeit einen Logistikpark einschließlich einer modernen Produktionsstätte für Verpackungsmaterial im neuen Industriepark Süd der Ost-Ungarischen Stadt. Die Wirtschaft in Debrecen wächst auch während der Pandemie ebenso wie das Deufol Geschäft in Ungarn. Die Bauarbeiten schreiten nach Plan voran und die Rohbauarbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Aus diesem Anlass wurde am 22. Mai das traditionelle Richtfest auf der Baustelle gefeiert.Jürgen Hillen, CFO der Deufol Gruppe und Managing Director von Deufol Hungary, der infolge der aktuellen Reisebeschränkungen nicht persönlich an der Feier teilnehmen konnte , übermittelte den Gästen die folgende Botschaft: "Wir sind der Gemeinde Debrecen und insbesondere den lokalen städtischen Agenturen EDC und DIC dankbar für die Unterstützung beim Fortgang unseres Bauvorhabens und ihrer Hilfe, den aktuellen Status des Projekts erreicht zu haben. Wir danken den beteiligten Parteien, insbesondere den Bauunternehmen OK Bau und Market, dem Architekturbüro Tecton und dem technischen Planer Bilfinger Tebodin, für die geleistete Arbeit und den guten Baufortschritt."Gerg Elek, Regional Operations Manager von Deufol Hungary erläuterte in seiner Ansprache während des Richtfestes: "Wir sind erfreut, dass unsere Geschäftsaktivitäten an unserem Interims-Standort stetig wachsen und dass unsere Produktion dort mittlerweile vollumfänglich in Betrieb ist. Ungeachtet dessen sind wir voller Vorfreude auf die Fertigstellung und die Betriebsaufnahme unseres eigenen Logistikparks.""Während unser Team mittlerweile auf rund 20 Mitarbeiter angewachsen ist, wird dies mit der Inbetriebnahme unseres neuen Logistik-bis Anfang 2021 auf rund 100 Mitarbeiter anwachsen. Wir erwarten zudem bis zum Ende des nächsten Jahres ein weiteres Anwachsen unserer Belegschaft in unserem neuen Zuhause im Industriepark Süd." ergänzte Gerg Elek.Die Eröffnung des neuen Deufol Logistikparks wird für September dieses Jahres erwartet. Seit dem ersten Spatenstich im Oktober 2019 wären die Bauarbeiten somit in weniger als einem Jahr abgeschlossen.Über die Deufol-Gruppe: Die Deufol-Gruppe ist ein Global Player in Supply Chain Lösungen, Industrieverpackung und angrenzende Services. Zum Leistungsspektrum gehören Export & Industrial Packaging, Logistikservices sowie innovative IT-Lösungen entlang der Supply Chain. Das Unternehmen Deufol, mit ihrem Hauptsitz in Hofheim (Wallau) nahe Frankfurt am Main, ist an 90 Standorten in 12 Ländern vertreten und beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiter. 2019 erreichte die Gruppe einen Jahresumsatz von 247 Mio. Euro.Kontakt: Claudia E. Ludwig Investor Relations / Corporate CommunicationsGerg Elek Regional Operations ManagerDeufol Hungary Kft. Székhely: 1024 Budapest, Lövház u. 30. Iroda: 4030 Debrecen, Vámraktár u. 3. A2 csarnokMobile: +36-20-944-1055 gergo.elek@deufol.com www.deufol.comZusatzmaterial zur Meldung:Bild: http://newsfeed2.eqs.com/dlogistics/1054025.html Bildunterschrift: Deufol Topping-Out Ceremony24.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1054025 24.05.2020