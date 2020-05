Manch ein Beobachter staunt über die Kursentwicklung an den Börsen. So schnell, wie die Kurse gefallen sind, so schnell geht es jetzt wieder rauf. Auch die Sorgen der Marktteilnehmer scheinen verflogen zu sein. Dabei steht eine lange Rezession bevor, die EU-Staaten sind sich uneins. Die USA streitet mit China und die Konsumenten haben kein Geld. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...